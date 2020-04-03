Прямой эфир

Европарламент проведёт пленарное заседание по мерам борьбы с коронавирусом

03 апреля 2020 06:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Бельгии. Внеочередное пленарное заседание по мерам борьбы с коронавирусом состоится в Брюсселе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встречу намерены провести 16-17 апреля.

В ООН представили план, который поможет победить коронавирус

Европарламент проведёт пленарное заседание по мерам борьбы с коронавирусом-1

Соответствующая информация размещена на сайте Европарламента. На повестке дистанционного заседания – дебаты с представителями совета ЕС и Еврокомиссии, а также голосование по предложенным мерам борьбы с COVID-19 и ее последствиями.

Ситуация с коронавирусом во многих странах мира остается напряженной.

Европарламент проведёт пленарное заседание по мерам борьбы с коронавирусом-4

# Коронавирус # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В кондитерской продают кексы в виде туалетной бумаги и печенье с защитными масками из глазури
02 апреля 2020 15:43

В кондитерской продают кексы в виде туалетной бумаги и печенье с защитными масками из глазури

США запускают крупную антинаркотическую операцию в Западном полушарии
02 апреля 2020 12:44

США запускают крупную антинаркотическую операцию в Западном полушарии

В Конго из-за обрыва линии электропередачи погибли 20 человек
02 апреля 2020 12:35

В Конго из-за обрыва линии электропередачи погибли 20 человек