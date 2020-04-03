Европарламент проведёт пленарное заседание по мерам борьбы с коронавирусом

Новости Бельгии. Внеочередное пленарное заседание по мерам борьбы с коронавирусом состоится в Брюсселе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встречу намерены провести 16-17 апреля.

Соответствующая информация размещена на сайте Европарламента. На повестке дистанционного заседания – дебаты с представителями совета ЕС и Еврокомиссии, а также голосование по предложенным мерам борьбы с COVID-19 и ее последствиями.

Ситуация с коронавирусом во многих странах мира остается напряженной.