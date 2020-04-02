Новости США. США запускают крупную антинаркотическую операцию в Западном полушарии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.

Это делается для того, чтобы наркокартели не смогли воспользоваться пандемией коронавируса и заключить новые сделки. В рамках операции будет активизировано наблюдение, перехват и конфискация поставок наркотиков. Участие в ней примут более 20 стран.

США развернут в Атлантическом и Тихом океанах новые военно-морские и военно-воздушные силы. На борьбу с наркодилерами будут направлены дополнительные эсминцы, корабли, самолеты, вертолеты и катера береговой охраны.