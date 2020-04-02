В кондитерской продают кексы в виде туалетной бумаги и печенье с защитными масками из глазури

Идея создания необычного лакомства пришла кондитеру из Дортмунда. Во многих странах наблюдается дефицит этого средства гигиены, и Тим Кортюм решил, что кексы, оформленные в виде рулонов, придутся по душе покупателям. И не прогадал: если в первые дни кондитеры делали около десятка таких кексов, то сейчас их ежедневный выпуск превышает 800 штук. Также гости булочной могут приобрести печенье в защитных масках из глазури.