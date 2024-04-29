Европарламент осудил грузинский закон об иноагентах

Евродепутаты приняли резолюцию, осуждающую грузинский закон об иностранных агентах. Они потребовали от Тбилиси отменить действие документа, а также пригрозили ограничительными мерами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Неделю назад грузинский парламент принял закон, регулирующий деятельность организаций, финансируемых из-за рубежа. Проект вызвал споры как внутри страны, так и за ее пределами. Тысячи несогласных выходили на акции протеста, но правительство все же приняло нововведения. Минувшей ночью на митинге в Тбилиси полиция задержала бывшего государственного министра Грузии по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры.