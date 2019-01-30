Европарламент не будет пересматривать соглашение с Великобританией по Brexit

Новости Великобритании. Европарламент не намерен пересматривать соглашение с Лондоном по Brexit, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом председатель Европейского совета Дональд Туск заявил после того, как британские депутаты проголосовали за исключение из сделки упоминания о «бэк-стопе».

Накануне в парламенте Великобритании состоялось голосование, по итогам которого парламентарии приняли две поправки к биллю. Тем не менее, найти нового решения по Brexit не удалось. Терезе Мэй поручили провести еще один раунд переговоров с Брюсселем, однако ЕС отказывается возобновлять диалог.