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Европарламент не будет пересматривать соглашение с Великобританией по Brexit

30 января 2019 11:49
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Новости Великобритании. Европарламент не намерен пересматривать соглашение с Лондоном по Brexit, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Европарламент не будет пересматривать соглашение с Великобританией по Brexit-1

Об этом председатель Европейского совета Дональд Туск заявил после того, как британские депутаты проголосовали за исключение из сделки упоминания о «бэк-стопе».

Накануне в парламенте Великобритании состоялось голосование, по итогам которого парламентарии приняли две поправки к биллю. Тем не менее, найти нового решения по Brexit не удалось. Терезе Мэй поручили провести еще один раунд переговоров с Брюсселем, однако ЕС отказывается возобновлять диалог.

Европарламент не будет пересматривать соглашение с Великобританией по Brexit-4

Европарламент не будет пересматривать соглашение с Великобританией по Brexit-6

# Международная политика # Фотофакт

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