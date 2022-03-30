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В Польше хлеб может подорожать в четыре раза

30 марта 2022 19:26
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Антироссийские санкции влияют и на обычных людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

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В Польше хлеб может подорожать в четыре раза-1

В Польше к концу года хлеб может подорожать в четыре раза. И это только начало. Об этом завил бывший премьер-министр страны Дональд Туск. Выросли цены и на удобрения. Теперь огромный процент польских фермеров находится под угрозой.  

В Польше хлеб может подорожать в четыре раза-4

А власти Испании и вовсе разрешили магазинам ограничивать число отпускаемых продуктов. Эта мера была введена после того, как в некоторых магазинах страны образовался дефицит подсолнечного масла и молока.  

# Экономический кризис # Фотофакт

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