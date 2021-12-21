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Рейтинг Байдена показал очередной минимум. Ниже был только у Трампа

21 декабря 2021 08:39
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Новости США. Рейтинг Джо Байдена уходит в крутое пике. По данным последнего опроса, политикой главы Белого дома не довольны более половины жителей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рейтинг Байдена показал очередной минимум. Ниже был только у Трампа-1

В том числе 44 % категорически не одобряют его работу. Довольны лишь 41% американцев. При этом 7 из 10 респондентов отметили, что страна движется в неправильном направлении. В исследовании, проведенном крупным социологическим институтом, приняли участие около полутора тысяч человек. Как показывают результаты, сейчас у Байдена самый низкий рейтинг с момента вступления в должность Президента.

Рейтинг Байдена показал очередной минимум. Ниже был только у Трампа-4

По результатам предыдущего опроса, данные которого были опубликованы в октябре, против деятельности американского лидера выступили 54 % жителей. Ниже был только у предшественника Байдена, Дональда Трампа, в 2017 году.

# Международная политика # Джо Байден # Дональд Трамп # Фотофакт

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