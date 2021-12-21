Рейтинг Байдена показал очередной минимум. Ниже был только у Трампа

Новости США. Рейтинг Джо Байдена уходит в крутое пике. По данным последнего опроса, политикой главы Белого дома не довольны более половины жителей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В том числе 44 % категорически не одобряют его работу. Довольны лишь 41% американцев. При этом 7 из 10 респондентов отметили, что страна движется в неправильном направлении. В исследовании, проведенном крупным социологическим институтом, приняли участие около полутора тысяч человек. Как показывают результаты, сейчас у Байдена самый низкий рейтинг с момента вступления в должность Президента.