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Петра Порошенко обвинили в госизмене и содействии террористам

20 декабря 2021 19:42
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Новости Украины. Не прекращаются политические скандалы в Украине. Бывшего президента Петра Порошенко обвиняют в госизмене и содействии террористам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Петра Порошенко обвинили в госизмене и содействии террористам-1

Политика подозревают в организации незаконных поставок угля с Донбасса. На данный момент Порошенко находится за границей. Он покинул страну еще на прошлой неделе. Экс-президент отрицает все обвинения. По словам его адвоката, этим делом украинские власти пытаются отвлечь внимание от проблем внутри страны – от энергетического кризиса до шаткой позиции Владимира Зеленского.

Петра Порошенко обвинили в госизмене и содействии террористам-4

Действующий президент вновь возглавил антирейтинг украинских политиков. По данным социсследования, среди кандидатов на должность главы государства, за которых ни при каких обстоятельствах не будут голосовать, почти 33 % респондентов назвали Зеленского. При этом около 70 % опрошенных считают, что страна движется в неправильном направлении. Кроме того, согласно исследованию, партия Петра Порошенко «Европейская солидарность» смогла бы обойти «Слугу народа» на выборах в Верховную раду, если бы они проводились в ближайшее время.

# Международная политика # Петр Порошенко # Владимир Зеленский # Фотофакт

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