Петра Порошенко обвинили в госизмене и содействии террористам

Политика подозревают в организации незаконных поставок угля с Донбасса. На данный момент Порошенко находится за границей. Он покинул страну еще на прошлой неделе. Экс-президент отрицает все обвинения. По словам его адвоката, этим делом украинские власти пытаются отвлечь внимание от проблем внутри страны – от энергетического кризиса до шаткой позиции Владимира Зеленского.

Действующий президент вновь возглавил антирейтинг украинских политиков. По данным социсследования, среди кандидатов на должность главы государства, за которых ни при каких обстоятельствах не будут голосовать, почти 33 % респондентов назвали Зеленского. При этом около 70 % опрошенных считают, что страна движется в неправильном направлении. Кроме того, согласно исследованию, партия Петра Порошенко «Европейская солидарность» смогла бы обойти «Слугу народа» на выборах в Верховную раду, если бы они проводились в ближайшее время.