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Еврокомиссия представила план бюджета ЕС на 2028-2034 годы в размере 2 трлн евро

20 июля 2025 10:39
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Два триллиона евро – такой объем заложен в проект бюджета ЕС на период 2028-2034 годов. Пополнять его еврочиновники планируют за счет дополнительных налогов для крупного бизнеса и активного использования доходов от продажи квот на выбросы углекислого газа, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еврокомиссия представила план бюджета ЕС на 2028-2034 годы в размере 2 трлн евро-2

В приоритетах нового бюджета – оборонные нужды, усиление охраны границ и создание фонда поддержки Украины объемом в 100 миллиардов евро. Против выступили несколько стран – Германия, Нидерланды и Швеция, считая бюджет слишком раздутым. В то же время Венгрия настаивает на недопустимости выделения средств Киеву из общеевропейских ресурсов. Дополнительное напряжение вызывают разногласия по военным поставкам: Франция, Чехия и Италия отказываются закупать оружие у США. Явно переговоры по утверждению нового бюджета обещают быть непростыми.

# Международная политика

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