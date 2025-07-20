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Евросоюз выделит Финляндии 1,6 млрд евро на укрепление границы с Россией

20 июля 2025 08:09
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Евросоюз выделит Финляндии 1,6 миллиарда евро на укрепление границы с Россией. Как стало известно, такую сумму предлагает Еврокомиссия в рамках оборонного бюджета, принятого ей на период с 2028 по 2034-й годы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евросоюз выделит Финляндии 1,6 млрд евро на укрепление границы с Россией-2

Министр по вопросам европейского сотрудничества подтвердил эту информацию, подчеркнув, что финансирование пойдет на усиление пограничного контроля и управление миграцией. Отметим, что ранее премьер-министр Финляндии заявил о значительном увеличении расходов на сухопутные войска, защиту восточной границы и развитие ПВО, ссылаясь на якобы постоянную угрозу со стороны России. Так, Финляндия продолжает возводить постоянное ограждение на российско-финской границе. Как заявляют пограничники, основное строительство 200-километрового забора завершится уже в этом году, а некоторые участки достроят в следующем.

# Международная политика

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