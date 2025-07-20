Киев предложил Москве провести новый раунд переговоров

Конкретная дата пока неизвестна, да и Москва не дала официального ответа. Ранее Россия несколько раз заявляла о готовности к переговорам, как и Турция, которая снова намерена стать площадкой для встречи дипломатов. Напомним, что два предыдущих раунда в Стамбуле не завершились перемирием, однако стороны согласовали обмены военнопленными и телами погибших. При этом ранее отмечалось, что дальнейшие встречи возможны только после выполнения всех обязательств в рамках данной договоренности. Тем временем Евросоюз и США продолжают усиливать давление на переговорный процесс – накануне ЕС утвердил 18 пакет санкций, направленный против российского нефтяного и банковского секторов. Также Дональд Трамп пригрозил введением 100-процентных пошлин для России и ее союзников, если к сентябрю не удастся достичь мира.