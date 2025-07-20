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Германия планирует отказаться от угля и перейти на зелёную энергетику

20 июля 2025 08:11
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Германия рискует столкнуться с серьезным энергетическим кризисом из-за чрезмерного увлечения властями зеленой энергетикой, которая не учитывает реальные потребности страны. Об этом сообщают немецкие СМИ, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Германия планирует отказаться от угля и перейти на зелёную энергетику-2

Согласно прогнозам аналитиков, уже к 2035 году энергопотребление в Германии может увеличиться в два раза, чему поспособствует растущий парк электромобилей. При этом существующая энергосеть не выдержит такой нагрузки. Министр экономики страны признает: развитие возобновляемых источников энергии должно идти синхронно с модернизацией электросетей, иначе огромные деньги будут потрачены впустую. Добавим, что предлагаемая инициатива оценивается в неподъемные 600 миллиардов евро. Вместе с тем аналитики уверены, что для подготовки немецких электросетей к полному отказу страны от угля потребуется 30-40 лет. Однако Германия намерена сделать это к концу 2038 года. И поскольку к данному сроку «зеленой» энергии будет недостаточно, правительство планирует сделать ставку на строительство газовых электростанций.

# Новости Германии # Кризис в ЕС

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