Германия планирует отказаться от угля и перейти на зелёную энергетику

Согласно прогнозам аналитиков, уже к 2035 году энергопотребление в Германии может увеличиться в два раза, чему поспособствует растущий парк электромобилей. При этом существующая энергосеть не выдержит такой нагрузки. Министр экономики страны признает: развитие возобновляемых источников энергии должно идти синхронно с модернизацией электросетей, иначе огромные деньги будут потрачены впустую. Добавим, что предлагаемая инициатива оценивается в неподъемные 600 миллиардов евро. Вместе с тем аналитики уверены, что для подготовки немецких электросетей к полному отказу страны от угля потребуется 30-40 лет. Однако Германия намерена сделать это к концу 2038 года. И поскольку к данному сроку «зеленой» энергии будет недостаточно, правительство планирует сделать ставку на строительство газовых электростанций.