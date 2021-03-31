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«Хватит с меня локдауна!» Мужчина с бензопилой пытался прорваться в Парламент Словении

31 марта 2021 12:35
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Новости Словении. Против локдауна. Мужчина с бензопилой попытался прорваться в Парламент Словении. Инцидент произошел вечером 30 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Хватит с меня локдауна!» Мужчина с бензопилой пытался прорваться в Парламент Словении-1

Выкрикивая «Хватит с меня локдауна!», житель требовал отменить ограничения. Обошлось без пострадавших. Подозреваемого задержали дежурившие у здания полицейские.

«Хватит с меня локдауна!» Мужчина с бензопилой пытался прорваться в Парламент Словении-4

В Словении с 1 по 11 апреля ужесточают карантин. Вновь будут закрыты все детские сады, школы и университеты. Работать смогут лишь продовольственные магазины и аптеки.

# Коронавирус # Фотофакт

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