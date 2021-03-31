«Хватит с меня локдауна!» Мужчина с бензопилой пытался прорваться в Парламент Словении

Новости Словении. Против локдауна. Мужчина с бензопилой попытался прорваться в Парламент Словении. Инцидент произошел вечером 30 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выкрикивая «Хватит с меня локдауна!», житель требовал отменить ограничения. Обошлось без пострадавших. Подозреваемого задержали дежурившие у здания полицейские.