«Хватит с меня локдауна!» Мужчина с бензопилой пытался прорваться в Парламент Словении

Новости Словении. Против локдауна. Мужчина с бензопилой попытался прорваться в Парламент Словении. Инцидент произошел вечером 30 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Словении. Против локдауна. Мужчина с бензопилой попытался прорваться в Парламент Словении. Инцидент произошел вечером 30 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Выкрикивая «Хватит с меня локдауна!», житель требовал отменить ограничения. Обошлось без пострадавших. Подозреваемого задержали дежурившие у здания полицейские.
В Словении с 1 по 11 апреля ужесточают карантин. Вновь будут закрыты все детские сады, школы и университеты. Работать смогут лишь продовольственные магазины и аптеки.