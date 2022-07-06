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Во Франции из-за забастовки железнодорожников отменены около трети поездов

06 июля 2022 19:37
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Новости Франции. Во Франции около 30 % поездов были отменены из-за забастовки железнодорожников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции из-за забастовки железнодорожников отменены около трети поездов-1

Профсоюзы рабочих требуют повышения заработной платы, поскольку выплаты сократились из-за рекордно высокой инфляции – показатель составил 6,5 %. Сильно подорожали продукты питания и энергоносители. И если правительство не предложит решение, забастовки продолжатся, пока людей не услышат. 

Стоит отметить, что подобные акции протеста прошли во многих странах Европы и также затронули сферы энергетики и авиаперевозок.

# Забастовка # Новости Франции # Фотофакт

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