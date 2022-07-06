Во Франции из-за забастовки железнодорожников отменены около трети поездов

Новости Франции. Во Франции около 30 % поездов были отменены из-за забастовки железнодорожников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Профсоюзы рабочих требуют повышения заработной платы, поскольку выплаты сократились из-за рекордно высокой инфляции – показатель составил 6,5 %. Сильно подорожали продукты питания и энергоносители. И если правительство не предложит решение, забастовки продолжатся, пока людей не услышат.

Стоит отметить, что подобные акции протеста прошли во многих странах Европы и также затронули сферы энергетики и авиаперевозок.