Еврокомиссар по энергетике: цены на газ начнут снижаться не раньше весны 2022 года

Стоимость газа в Европе достигла исторического максимума за 25 лет, приблизившись к 1 700 долларам за 1 000 кубометров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 6 октября на биржевых торгах цена поднималась и выше – почти до 2 000, но потом снизилась.

На фоне резкого удорожания голубого топлива европейцы опасаются, что не смогут пережить зиму. По словам еврокомиссара по энергетике, цены на газ в Европе останутся на высоком уровне в течение всей зимы и начнут снижаться только весной 2022 года. В свою очередь председатель европейской комиссии заявила, что всем членам ЕС необходимо инвестировать в возобновляемые источники энергии, так как цены на них снизились за последние годы.