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Еврокомиссар по энергетике: цены на газ начнут снижаться не раньше весны 2022 года

06 октября 2021 11:47
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Стоимость газа в Европе достигла исторического максимума за 25 лет, приблизившись к 1 700 долларам за 1 000 кубометров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 6 октября на биржевых торгах цена поднималась и выше – почти до 2 000, но потом снизилась.

На фоне резкого удорожания голубого топлива европейцы опасаются, что не смогут пережить зиму. По словам еврокомиссара по энергетике, цены на газ в Европе останутся на высоком уровне в течение всей зимы и начнут снижаться только весной 2022 года. В свою очередь председатель европейской комиссии заявила, что всем членам ЕС необходимо инвестировать в возобновляемые источники энергии, так как цены на них снизились за последние годы.

Еврокомиссар по энергетике: цены на газ начнут снижаться не раньше весны 2022 года-1

Напомним, стоимость газа в Европе начала резко расти летом 2021 года. Одной из причин стал дефицит запасов топлива в европейских хранилищах. К началу зимнего сезона они оказались заполнены примерно на 72 %. Для сравнения, в 2020 году показатель составлял 94 %. Еще одной причиной дефицита запасов стали холодная зима в 2020-м и жаркое лето.

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# Экономический кризис # Кадри Симсон # Урсула фон дер Ляйен # Фотофакт

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