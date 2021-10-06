Цены на газ в Европе обновили максимум. Почти 80 млн жителей опасаются, что им не хватит денег на оплату счетов за свет

Новый рекорд на энергетическом рынке. Стоимость газа в Европе достигла исторического максимума, превысив 1 600 долларов за 1 000 кубов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На этом фоне европейцы опасаются, что не смогут пережить зиму.
Новый рекорд на энергетическом рынке. Стоимость газа в Европе достигла исторического максимума, превысив 1 600 долларов за 1 000 кубов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На этом фоне европейцы опасаются, что не смогут пережить зиму.
Около 80 миллионов человек по всей Европе не уверены, хватит ли им денег для уплаты счетов за свет и газ. Приближается холодное время года, а цены на энергоносители растут. Некоторым гражданам приходится отключать отопление, чтобы хватило энергии на приготовление еды.
В то время как лидеры ЕС продолжают искать выход из нынешнего энергетического кризиса, активисты разворачивают общественную кампанию за признание доступа к энергии одним из прав человека. Они призывают ввести общеевропейский запрет на отключение света и газа за неуплату счетов, которое в настоящее время угрожает около 7 миллионам домохозяйств.