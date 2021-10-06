Цены на газ в Европе обновили максимум. Почти 80 млн жителей опасаются, что им не хватит денег на оплату счетов за свет

Новый рекорд на энергетическом рынке. Стоимость газа в Европе достигла исторического максимума, превысив 1 600 долларов за 1 000 кубов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На этом фоне европейцы опасаются, что не смогут пережить зиму.

Около 80 миллионов человек по всей Европе не уверены, хватит ли им денег для уплаты счетов за свет и газ. Приближается холодное время года, а цены на энергоносители растут. Некоторым гражданам приходится отключать отопление, чтобы хватило энергии на приготовление еды.