Прямой эфир

Цены на газ в Европе обновили максимум. Почти 80 млн жителей опасаются, что им не хватит денег на оплату счетов за свет

06 октября 2021 08:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новый рекорд на энергетическом рынке. Стоимость газа в Европе достигла исторического максимума, превысив 1 600 долларов за 1 000 кубов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На этом фоне европейцы опасаются, что не смогут пережить зиму.

Цены на газ в Европе обновили максимум. Почти 80 млн жителей опасаются, что им не хватит денег на оплату счетов за свет-1

Около 80 миллионов человек по всей Европе не уверены, хватит ли им денег для уплаты счетов за свет и газ. Приближается холодное время года, а цены на энергоносители растут. Некоторым гражданам приходится отключать отопление, чтобы хватило энергии на приготовление еды.

Цены на газ в Европе обновили максимум. Почти 80 млн жителей опасаются, что им не хватит денег на оплату счетов за свет-4

В то время как лидеры ЕС продолжают искать выход из нынешнего энергетического кризиса, активисты разворачивают общественную кампанию за признание доступа к энергии одним из прав человека. Они призывают ввести общеевропейский запрет на отключение света и газа за неуплату счетов, которое в настоящее время угрожает около 7 миллионам домохозяйств.

# Экономический кризис # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Более 20 тысяч человек вышли на протесты в Париже. Люди требуют повышения зарплат, пенсий и пособий
06 октября 2021 07:50

Более 20 тысяч человек вышли на протесты в Париже. Люди требуют повышения зарплат, пенсий и пособий

Венесуэла вновь откроет границу с Колумбией. Она была закрыта для проезда с 2015 года
06 октября 2021 06:25

Венесуэла вновь откроет границу с Колумбией. Она была закрыта для проезда с 2015 года

В Афганистане люди продают своё имущество, чтобы купить самое необходимое
06 октября 2021 06:23

В Афганистане люди продают своё имущество, чтобы купить самое необходимое