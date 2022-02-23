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Эвакуация из ЛНР и ДНР продолжается. В Россию прибыли уже около 100 тысяч человек

23 февраля 2022 09:53
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Напряженность на юго-востоке Украины по-прежнему растет. Мировые СМИ и сегодня, 23 февраля, сообщают, что в Луганской и Донецкой Народных Республиках неспокойно. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Очередной теракт произошел в Луганске. Взрыв прогремел в районе троллейбусного депо. Всего же за 22 февраля украинские силовики более 100 раз нарушили режим тишины, заявили в ЛНР.

Эвакуация из ЛНР и ДНР продолжается. В Россию прибыли уже около 100 тысяч человек-1

Оставаться в зоне боевых действий опасно, в связи с чем продолжается эвакуация людей. На автобусах и поездах в разные регионы России прибыли уже около 100 тысяч человек. В сопровождении волонтеров беженцев разместили по местам проживания и выделили гуманитарную помощь. Жители, которые прибыли в Россию день назад, рассказали, что сегодня от их дома в поселке Золотое-5 уже ничего не осталось. Он полностью уничтожен очередными взрывами и пожарами.

В Украину доставили партию летального вооружения из Канады. Подробнее здесь.

# Международная политика # Фотофакт

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