Эвакуация из ЛНР и ДНР продолжается. В Россию прибыли уже около 100 тысяч человек

Напряженность на юго-востоке Украины по-прежнему растет. Мировые СМИ и сегодня, 23 февраля, сообщают, что в Луганской и Донецкой Народных Республиках неспокойно. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Очередной теракт произошел в Луганске. Взрыв прогремел в районе троллейбусного депо. Всего же за 22 февраля украинские силовики более 100 раз нарушили режим тишины, заявили в ЛНР.

Оставаться в зоне боевых действий опасно, в связи с чем продолжается эвакуация людей. На автобусах и поездах в разные регионы России прибыли уже около 100 тысяч человек. В сопровождении волонтеров беженцев разместили по местам проживания и выделили гуманитарную помощь. Жители, которые прибыли в Россию день назад, рассказали, что сегодня от их дома в поселке Золотое-5 уже ничего не осталось. Он полностью уничтожен очередными взрывами и пожарами.