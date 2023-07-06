В Южной Корее массово увольняются педиатры – низкая рождаемость стирает перспективы профессии

Они уходят из профессии, потому что не видят перспектив. Из-за низкой рождаемости у них все меньше работы, а значит и меньше зарплата. Больницы вынуждены закрываться, так как не могут заполнить вакантные места. Только в Сеуле количество детских клиник сократилось на 12,5 %. Из-за этого многие родители ждут госпитализации ребенка неделями, а то и месяцами. В Министерстве здравоохранения признали проблему и пообещали сделать все, чтобы ее решить.