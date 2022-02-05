Прямой эфир

Этот житель Турции болеет коронавирусом с ноября 2020-го. Он сдал 78 положительных тестов

05 февраля 2022 13:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Турции. Житель Турции сдал 78 положительных тестов на коронавирус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мужчина заразился ковидом еще в ноябре 2020 года. И с тех пор все тесты показывают исключительно положительный результат. 

Этот житель Турции болеет коронавирусом с ноября 2020-го. Он сдал 78 положительных тестов-1

Врачи объясняют это тем, что у заболевшего жителя Стамбула лейкемия. Из-за этого побороть вирус его иммунная система не может. Но больше всего пациента расстраивает разлука с семьей. Все это время он не может воссоединиться с родными.  

# Коронавирус # Ольга Шерснёва # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Список пожеланий». Украина отправила Германии перечень необходимой военной помощи
05 февраля 2022 13:28

«Список пожеланий». Украина отправила Германии перечень необходимой военной помощи

Причины не установлены. 7 человек погибли из-за крушения самолёта в Перу
05 февраля 2022 13:28

Причины не установлены. 7 человек погибли из-за крушения самолёта в Перу

Правительство ФРГ попросило Украину быть сдержанней в вопросах поставок оружия
05 февраля 2022 13:27

Правительство ФРГ попросило Украину быть сдержанней в вопросах поставок оружия