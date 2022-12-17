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Это стоит 175 млн долларов. Латвия получит партию боевых вертолётов США

17 декабря 2022 14:17
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Новости Латвии. Латвия наращивает вооружение своей армии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рига получит партию боевых американских вертолетов, известных как «Черный ястреб». Об этом рассказал в Минобороны страны.

Это стоит 175 млн долларов. Латвия получит партию боевых вертолётов США-1

Две машины уже прибыли на авиабазы, еще две станут на боевое дежурство в конце 2023 года. Это пополнение авиапарка обойдется казне в 175 миллионов долларов. Правда, Пентагон, понимая, что для Латвии сумма приличная, решил взять на себя часть расходов, хоть и не очень большую: 15,5 миллионов.  

Это стоит 175 млн долларов. Латвия получит партию боевых вертолётов США-4

Как заявили в Минобороны, новая техника существенно укрепит позиции латвийской армии. Сам вертолет прекрасно оснащен системами навигации и связи, имеет сильную защиту и мощное вооружение. Прекрасно подходит для ведения наступательных операций.

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# Вооруженные силы # Новости Латвии # Фотофакт

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