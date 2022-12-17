Это стоит 175 млн долларов. Латвия получит партию боевых вертолётов США

Новости Латвии. Латвия наращивает вооружение своей армии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рига получит партию боевых американских вертолетов, известных как «Черный ястреб». Об этом рассказал в Минобороны страны.

Две машины уже прибыли на авиабазы, еще две станут на боевое дежурство в конце 2023 года. Это пополнение авиапарка обойдется казне в 175 миллионов долларов. Правда, Пентагон, понимая, что для Латвии сумма приличная, решил взять на себя часть расходов, хоть и не очень большую: 15,5 миллионов.