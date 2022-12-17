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Во Франции железнодорожники угрожают остановить работу на Рождество и Новый год

17 декабря 2022 11:34
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По Европе прокатились акции протеста против падения уровня жизни и роста цен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Италии представители двух крупнейших профсоюзов страны проводят забастовку. Выйти на улицы людей заставило недовольство правительством, которое не может справиться с инфляцией и растущими счетами за коммунальные услуги. Это привело к колоссальному падению покупательной способности итальянцев.  

Во Франции железнодорожники угрожают остановить работу на Рождество и Новый год-1

В Лондоне уже вторую на этой неделе двухдневную забастовку проводят железнодорожники. Они до сих пор не могут договориться о повышении зарплаты и обещают продолжать стачки.  

Во Франции железнодорожники угрожают остановить работу на Рождество и Новый год-4

Готовы испортить людям праздничное настроение и их французские коллеги. Сотрудники железных дорог угрожают остановить работу в Рождество и Новый год, если руководство не согласится улучшить условия их труда.  

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# Акции протеста # Фотофакт

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