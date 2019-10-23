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В Испании из-за ливней и сильного ветра обесточены тысячи домов, нарушено авиасообщение

23 октября 2019 11:41
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Новости Испании. На севере Испании бушует непогода: один человек погиб, несколько пострадали, еще трое пропали без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ливни и сильный ветер обрушились на страну в начале недели.

В результате разгула стихии 20 тысяч потребителей остались без электричества. Подтоплены десятки зданий. Закрыто 30 дорог. Затруднено железнодорожное и авиасообщение. В некоторых регионах объявлен красный уровень опасности. По прогнозам синоптиков, ливни в этой части страны продолжатся как минимум до 24 октября.

В Испании из-за ливней и сильного ветра обесточены тысячи домов, нарушено авиасообщение-1

В Испании из-за ливней и сильного ветра обесточены тысячи домов, нарушено авиасообщение-3

В Испании из-за ливней и сильного ветра обесточены тысячи домов, нарушено авиасообщение-5

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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