Шоколад стоимостью 6 тысяч долларов за килограмм попал в Книгу рекордов Гиннесса

В Книге рекордов Гиннесса – новое достижение. В обновленной версии издания появится самый дорогой в мире шоколад. Его создал французский шеф-повар по заказу индийской компании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Презентация ограниченной серии прошла накануне. Килограмм лакомства стоит более 6 тысяч долларов. При его изготовлении использовались ямайский кофе, ванильные какао-бобы из Таити, бельгийский белый шоколад и ряд других уникальных ингредиентов, которые и делают продукт дорогим. Причем настолько, что продавать его будут не в кондитерском, а в ювелирном магазине.