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Шоколад стоимостью 6 тысяч долларов за килограмм попал в Книгу рекордов Гиннесса

23 октября 2019 12:05
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В Книге рекордов Гиннесса – новое достижение. В обновленной версии издания появится самый дорогой в мире шоколад. Его создал французский шеф-повар по заказу индийской компании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шоколад стоимостью 6 тысяч долларов за килограмм попал в Книгу рекордов Гиннесса-1

Шоколад стоимостью 6 тысяч долларов за килограмм попал в Книгу рекордов Гиннесса-3

Презентация ограниченной серии прошла накануне. Килограмм лакомства стоит более 6 тысяч долларов. При его изготовлении использовались ямайский кофе, ванильные какао-бобы из Таити, бельгийский белый шоколад и ряд других уникальных ингредиентов, которые и делают продукт дорогим. Причем настолько, что продавать его будут не в кондитерском, а в ювелирном магазине.

Шоколад стоимостью 6 тысяч долларов за килограмм попал в Книгу рекордов Гиннесса-6

Шоколад стоимостью 6 тысяч долларов за килограмм попал в Книгу рекордов Гиннесса-8

Шоколад стоимостью 6 тысяч долларов за килограмм попал в Книгу рекордов Гиннесса-10

Шоколад стоимостью 6 тысяч долларов за килограмм попал в Книгу рекордов Гиннесса-12

Шоколад стоимостью 6 тысяч долларов за килограмм попал в Книгу рекордов Гиннесса-14

# Книга рекордов Гиннесса # Фотофакт

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