Новости Турции. Турция приостановила операцию на северо-востоке Сирии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующее заявление сделал глава турецкого МИД.
Новости Турции. Турция приостановила операцию на северо-востоке Сирии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующее заявление сделал глава турецкого МИД.
При этом он отметил, что операция не прекращена полностью и военные будут готовы дать отпор террористам в случае необходимости. Отметим, решение Анкары было принято после встречи Путина и Эрдогана. Накануне лидеры государств провели в Сочи шестичасовые переговоры по ситуации в Сирии. Кроме того, страны подписали меморандум, одним из пунктов которого стало совместное патрулирование сирийской территории с этого дня.