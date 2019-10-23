Турция приостановила операцию на северо-востоке Сирии

При этом он отметил, что операция не прекращена полностью и военные будут готовы дать отпор террористам в случае необходимости. Отметим, решение Анкары было принято после встречи Путина и Эрдогана. Накануне лидеры государств провели в Сочи шестичасовые переговоры по ситуации в Сирии. Кроме того, страны подписали меморандум, одним из пунктов которого стало совместное патрулирование сирийской территории с этого дня.