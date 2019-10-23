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Турция приостановила операцию на северо-востоке Сирии

23 октября 2019 14:29
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Новости Турции. Турция приостановила операцию на северо-востоке Сирии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующее заявление сделал глава турецкого МИД.

Турция приостановила операцию на северо-востоке Сирии-1

При этом он отметил, что операция не прекращена полностью и военные будут готовы дать отпор террористам в случае необходимости. Отметим, решение Анкары было принято после встречи Путина и Эрдогана. Накануне лидеры государств провели в Сочи шестичасовые переговоры по ситуации в Сирии. Кроме того, страны подписали меморандум, одним из пунктов которого стало совместное патрулирование сирийской территории с этого дня.

Турция приостановила операцию на северо-востоке Сирии-4

# Международная политика # Владимир Путин # Реджеп Тайип Эрдоган # Фотофакт

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