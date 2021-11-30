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Ураган в Турции. Самолёты не смогли приземлиться в Стамбуле, сильный ветер разрушил кровли и повалил деревья

30 ноября 2021 08:21
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Новости Турции. В Турции шесть человек погибли из-за урагана. Еще 38 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Ураган в Турции. Самолёты не смогли приземлиться в Стамбуле, сильный ветер разрушил кровли и повалил деревья-1

В Стамбуле сильный ветер разрушил кровли домов, повалил деревья и светофоры. Кроме того, несколько десятков машин получили повреждения. Временно было приостановлено движение судов по проливу Босфор.  

Ураган в Турции. Самолёты не смогли приземлиться в Стамбуле, сильный ветер разрушил кровли и повалил деревья-4

Также из-за стихии шесть самолетов местной авиакомпании не смогли приземлиться в Стамбуле. Кроме того, циклон прошелся и в странах Европы. В России пострадали не только крайние западные регионы, но и Москва и Санкт-Петербург.  

# Ураганы # Фотофакт

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