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Вместо щуки. Американец на рыбалке поймал крысу

27 декабря 2019 06:43
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Новости CША. Необычный улов: на зимней рыбалке американец поймал... огромную ондатру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Вместо щуки. Американец на рыбалке поймал крысу-1

Кадры пришли из штата Висконсин. Парень надеялся словить северную щуку и когда увидел сигнал маячка, бросился тянуть леску. Однако из проруби вместо рыбы выпрыгнула внушительных размеров мускусная крыса.

Вместо щуки. Американец на рыбалке поймал крысу-4

Правда, на поверхности она пробыла не долго. Животное быстро нырнуло обратно в воду. Ошеломленный рыбак рассмеялся из-за комичности ситуации. 

Вместо щуки. Американец на рыбалке поймал крысу-7

# Рыбалка # Фотофакт

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