Вместо щуки. Американец на рыбалке поймал крысу

Новости CША. Необычный улов: на зимней рыбалке американец поймал... огромную ондатру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кадры пришли из штата Висконсин. Парень надеялся словить северную щуку и когда увидел сигнал маячка, бросился тянуть леску. Однако из проруби вместо рыбы выпрыгнула внушительных размеров мускусная крыса.