Вместо щуки. Американец на рыбалке поймал крысу

Новости CША. Необычный улов: на зимней рыбалке американец поймал... огромную ондатру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости CША. Необычный улов: на зимней рыбалке американец поймал... огромную ондатру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Кадры пришли из штата Висконсин. Парень надеялся словить северную щуку и когда увидел сигнал маячка, бросился тянуть леску. Однако из проруби вместо рыбы выпрыгнула внушительных размеров мускусная крыса.
Правда, на поверхности она пробыла не долго. Животное быстро нырнуло обратно в воду. Ошеломленный рыбак рассмеялся из-за комичности ситуации.