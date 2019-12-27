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На горнолыжных курортах в Швейцарии и Австрии сошли лавины

27 декабря 2019 07:14
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Новости мира. Снежные лавины накрыли сразу несколько европейских горнолыжных курортов. Под сугробами оказался погребён швейцарский Андерматт,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

На горнолыжных курортах в Швейцарии и Австрии сошли лавины -1

Двоих человек удалось спасти из снежного плена. Они получили незначительные травмы и были доставлены в больницу. Ещё несколько туристов пропали без вести. Их разыскивают спасатели.

На горнолыжных курортах в Швейцарии и Австрии сошли лавины -4

Около сотни сотрудников экстренных служб работают на горнолыжном курорте Анкогель в Австрии. Здесь произошли три схода снежных масс. В поисково-спасательной операции участвуют вертолёты. Комплекс закрыт. 

# Горы и скалы # Фотофакт

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