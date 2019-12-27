На горнолыжных курортах в Швейцарии и Австрии сошли лавины

Новости мира. Снежные лавины накрыли сразу несколько европейских горнолыжных курортов. Под сугробами оказался погребён швейцарский Андерматт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Двоих человек удалось спасти из снежного плена. Они получили незначительные травмы и были доставлены в больницу. Ещё несколько туристов пропали без вести. Их разыскивают спасатели.