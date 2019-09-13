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Из-за коровы автомобиль вылетел на встречку. Белорусы погибли в ДТП в Калмыкии

13 сентября 2019 10:56
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Новости Беларуси. Граждане Беларуси погибли в результате ДТП в Калмыкии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Из-за коровы автомобиль вылетел на встречку. Белорусы погибли в ДТП в Калмыкии-1

Машина двигалась вблизи поселка Адык Черноземельского района, когда на дорогу внезапно выбежала корова. Водитель не успел затормозить и сбил животное. От столкновения легковушку вынесло на встречную полосу, где в неё въехал грузовик. Трое белорусов погибли на месте. Ещё один скончался в больнице.

Из-за коровы автомобиль вылетел на встречку. Белорусы погибли в ДТП в Калмыкии-4

На месте аварии работает полиция. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

# ДТП # Фотофакт

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