Из-за коровы автомобиль вылетел на встречку. Белорусы погибли в ДТП в Калмыкии

Новости Беларуси. Граждане Беларуси погибли в результате ДТП в Калмыкии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Машина двигалась вблизи поселка Адык Черноземельского района, когда на дорогу внезапно выбежала корова. Водитель не успел затормозить и сбил животное. От столкновения легковушку вынесло на встречную полосу, где в неё въехал грузовик. Трое белорусов погибли на месте. Ещё один скончался в больнице.