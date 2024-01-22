Эстонские учителя вышли на бессрочную забастовку

В Эстонии началась общенациональная бессрочная забастовка учителей, которые требуют повышения зарплаты. Поначалу в ней, как заявили в профсоюзе работников образования, примут участие около 9,5 тысячи человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

24 января к ним намерены присоединяться работники дошкольных учреждений, и тогда общее число протестующих составит более 18 тысяч. Союз педагогов выступает за увеличение минимальной заработной платы учителям до 1 835 евро. Это повышение обойдется государству примерно в 10 миллионов евро. Несмотря на то, что забастовка повлияла на работу более 300 школ, учителей, как показали результаты последнего социсследования, поддерживают 67 % эстонцев.

Если в правительстве пойдут на уступки бастующих, в бюджете придется отыскать 10 миллионов евро. Но как ранее заявила премьер страны, решать подобные проблемы Министерство образования должно самостоятельно.