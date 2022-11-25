Безработица в США бьёт рекорды

Новости США. Безработица в США бьет рекорды. Только за неделю число первичных обращений за пособием выросло на 17 тысяч. Всего же в поисках работы находятся более полутора миллионов американцев. Это значительно превышает все прогнозы местных аналитиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее они сообщали, что рост безработицы в Штатах непременно будет, но более умеренный. Эксперты также считают, что основная причина таких высоких, а главное, быстрорастущих показателей – низкий спрос предложений на рынке труда. На фоне затянувшегося кризиса, а также сокращений бюджетов организаций позволить себе большой штат сотрудников могут далеко не все компании.