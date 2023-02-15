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Спасены более 40 мигрантов, потерпевших крушение у Канарских островов

15 февраля 2023 09:55
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Новости Испании. Испанская береговая охрана спасла более 40 мигрантов, потерпевших крушение у Канарских островов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спасены более 40 мигрантов, потерпевших крушение у Канарских островов-1

Выжившие рассказали, что шесть человек погибли во время путешествия. Нелегалов, среди которых 20 женщин и 7 детей, доставили на берег, где им оказали первую медицинскую помощь.

Спасены более 40 мигрантов, потерпевших крушение у Канарских островов-4

По данным испанского МВД, только за январь в страну на лодках прибыли 566 человек. В основном это беженцы из стран северной Африки.

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# Беженцы # Фотофакт

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