Спасены более 40 мигрантов, потерпевших крушение у Канарских островов

Новости Испании. Испанская береговая охрана спасла более 40 мигрантов, потерпевших крушение у Канарских островов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выжившие рассказали, что шесть человек погибли во время путешествия. Нелегалов, среди которых 20 женщин и 7 детей, доставили на берег, где им оказали первую медицинскую помощь.