Эстония и Литва подписали в Вашингтоне соглашения по военному сотрудничеству с США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По словам минобороны прибалтийских республик, такие документы подтверждают союзнические отношения стран.

Также в соглашении есть пункты о проведении совместных военных учений, военном присутствие вооруженных сил Соединенных Штатов в регионе, а также помощи Украине. Такая риторика ведет к активной милитаризации стран Балтии. Что в свою очередь не приведет к развитию дружественных отношений со своими соседями.