Экс-президент США Дональд Трамп ссылался на высказывания президента РФ Владимира Путина, чтобы обосновать опасность для демократии в Америке. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее на Восточном экономическом форуме Путин подверг критике преследование Трампа в США, назвав это проявлением коррупции в Америке.

Трамп цитировал Путина на митинге в Нью-Гэмпшире, где он подчеркнул, что даже Путин видит политическое гонение в США. Экс-президент США проходит обвиняемым по 91 тяжкому делу по четырем уголовным делам, ему грозит до 700 лет лишения свободы.

На пресс-конференции Путин заявил, что РФ готова к взаимодействию с США, и отметил, что улучшение взаимоотношений станет возможным при внутренних изменениях в Америке.