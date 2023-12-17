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Трамп процитировал ситуацию в США словами Путина

17 декабря 2023 12:55
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Экс-президент США Дональд Трамп ссылался на высказывания президента РФ Владимира Путина, чтобы обосновать опасность для демократии в Америке. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее на Восточном экономическом форуме Путин подверг критике преследование Трампа в США, назвав это проявлением коррупции в Америке. 

Трамп цитировал Путина на митинге в Нью-Гэмпшире, где он подчеркнул, что даже Путин видит политическое гонение в США. Экс-президент США проходит обвиняемым по 91 тяжкому делу по четырем уголовным делам, ему грозит до 700 лет лишения свободы.

На пресс-конференции Путин заявил, что РФ готова к взаимодействию с США, и отметил, что улучшение взаимоотношений станет возможным при внутренних изменениях в Америке.

# Международная политика

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