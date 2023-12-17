При крушении лодки у берегов Ливии погибло более 60 мигрантов

Новости Ливии. Около 20 человек госпитализированы в специальный центр под Триполи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас помощь пострадавшим оказывает Международная организация по миграции.

Большинство пассажиров были гражданами стран Западной и Северной Африки. Страна стала одним из самых загруженных перевалочных пунктов для пересечения Средиземного моря в Европу. Волонтеры пытаются сохранить жизнь людям, так как процент гибели в пути остается таким же высоким.