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При крушении лодки у берегов Ливии погибло более 60 мигрантов

17 декабря 2023 11:52
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Новости Ливии. Около 20 человек госпитализированы в специальный центр под Триполи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас помощь пострадавшим оказывает Международная организация по миграции.

При крушении лодки у берегов Ливии погибло более 60 мигрантов-1

Большинство пассажиров были гражданами стран Западной и Северной Африки. Страна стала одним из самых загруженных перевалочных пунктов для пересечения Средиземного моря в Европу. Волонтеры пытаются сохранить жизнь людям, так как процент гибели в пути остается таким же высоким.

# Крушение

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