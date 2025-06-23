Экстремальная жара во Франции – температура воздуха в Париже повысилась до 38 градусов

Самым тяжелым испытанием стали так называемые «тропические ночи», когда температура даже в темное время суток не опускается ниже +20. Три десятка департаментов в режиме желтого уровня опасности. Люди ищут спасения от жары в парках и у фонтанов. Местные власти принимают экстренные меры. С июля во Франции вступят в силу новые требования к условиям труда, разработанные после рекордных температур последних лет. Также сообщается, что в ближайшие дни к волне горячего воздуха добавятся грозы.