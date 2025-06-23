Прямой эфир

Экстремальная жара во Франции – температура воздуха в Париже повысилась до 38 градусов

23 июня 2025 06:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Воспроизвести видео

Во Франции экстремальная жара. Накануне температура воздуха в Париже и столичном регионе Иль-де-Франс составила 38 градусов по Цельсию, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экстремальная жара во Франции – температура воздуха в Париже повысилась до 38 градусов-2

Самым тяжелым испытанием стали так называемые «тропические ночи», когда температура даже в темное время суток не опускается ниже +20. Три десятка департаментов в режиме желтого уровня опасности. Люди ищут спасения от жары в парках и у фонтанов. Местные власти принимают экстренные меры. С июля во Франции вступят в силу новые требования к условиям труда, разработанные после рекордных температур последних лет. Также сообщается, что в ближайшие дни к волне горячего воздуха добавятся грозы.

# Погода # Новости Франции

Другие новости рубрики

Все новости
Жители Европы выступают против втягивания ЕС в военный конфликт на Ближнем Востоке
23 июня 2025 06:04

Жители Европы выступают против втягивания ЕС в военный конфликт на Ближнем Востоке

«Ювентус» разгромил «Видад» в матче клубного ЧМ по футболу
22 июня 2025 19:39

«Ювентус» разгромил «Видад» в матче клубного ЧМ по футболу

NYT сообщила время удара США по иранским ядерным объектам
22 июня 2025 19:31

NYT сообщила время удара США по иранским ядерным объектам