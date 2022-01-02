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Есть вероятность обрушения. В ЮАР загорелось здание парламента

02 января 2022 11:32
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Новости ЮАР. В ЮАР загорелось здание парламента. На крыше плавится битум, а в стенах появились трещины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Есть вероятность обрушения. В ЮАР загорелось здание парламента-1

Есть вероятность обрушения. Сколько человек может находиться в здании, пока не известно. Однако аварийные службы уже оцепили территорию и запросили подкрепление.  

Есть вероятность обрушения. В ЮАР загорелось здание парламента-4

На месте происшествия работают несколько пожарных бригад. Они пытаются локализовать пожар. Причины произошедшего выясняются.  

# Пожар # Фотофакт

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