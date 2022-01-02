Есть вероятность обрушения. В ЮАР загорелось здание парламента

Новости ЮАР. В ЮАР загорелось здание парламента. На крыше плавится битум, а в стенах появились трещины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Есть вероятность обрушения. Сколько человек может находиться в здании, пока не известно. Однако аварийные службы уже оцепили территорию и запросили подкрепление.