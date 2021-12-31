Более 80 тысяч салютов пустили в Сиднее на новогоднее шоу. Посмотрите, как это было

Новости Австралии. Новый год пришел и в Австралию. В Сиднее тысячи людей собрались возле городской гавани, чтобы посмотреть на знаменитый фейерверк, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Австралии. Новый год пришел и в Австралию. В Сиднее тысячи людей собрались возле городской гавани, чтобы посмотреть на знаменитый фейерверк, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По заявлению организаторов, для шоу понадобилось более 80 000 салютов.
Одними из первых 2022-й встретили в Новой Зеландии. Вот какое шоу там устроили (подробнее здесь).