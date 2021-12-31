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Более 80 тысяч салютов пустили в Сиднее на новогоднее шоу. Посмотрите, как это было

31 декабря 2021 16:06
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Новости Австралии. Новый год пришел и в Австралию. В Сиднее тысячи людей собрались возле городской гавани, чтобы посмотреть на знаменитый фейерверк, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Более 80 тысяч салютов пустили в Сиднее на новогоднее шоу. Посмотрите, как это было-1

По заявлению организаторов, для шоу понадобилось более 80 000 салютов.  

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# Новый год # Фотофакт

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