Карнавал в Бразилии и запрет на публичные празднования в Греции. Как в мире отмечали Новый год?

Новости Беларуси. Мир встретил 2022-й осторожно и немного встревоженно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И часто в опустевших столицах. Повсеместно вводятся ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом. В большинстве крупных городов запретили публичные празднования Нового года, но они все же состоялись.

Наступление Нового года первыми на планете встретили жители страны Восходящего солнца. Для них это самый большой праздник, и японские семьи проводят это время вместе. Многие посещают местные святыни, где подбрасывают монетку на удачу. Правда, коронавирус внес свои изменения в эту вековую традицию. Миллионы людей собрались 1 января в храмах, чтобы помолиться за прекращение пандемии.

В Китае Новый год отметили праздничной феерией. Масштаб и красочность действия, в котором участвовали сотни артистов и местных звезд, вполне объясним. Ведь в 2022-м страна принимает зимнюю Олимпиаду. Понятно, что этому событию было уделено особое внимание.

И редкий случай в истории Саудовской Аравии, когда новогодний салют осветил небо над Эр-Риядом. Тысячи людей собрались на центральной улице столицы, чтобы увидеть это необычное для них действо. Публичное празднование Нового года – один из примеров проводимых в стране социальных реформ, направленных на открытие консервативного Королевства и колыбели ислама.

Дубай отпраздновал Новый год обычным фейерверком и лазерным шоу в самом высоком здании в мире в центре города, а тысячи людей собрались, чтобы отметить «самое долгое празднование Нового года в мире», согласно громкому заявлению местных СМИ.

В Москве отметили начало 2022 года фейерверком над пустынной Красной площадью. Главная достопримечательность российской столицы была закрыта для посещений. Но, несмотря на это, многие собрались в центре города, чтобы традиционно шумно встретить Новый год.

Фейерверком встретили 2022-й в Афинах. Но Греция провела эту ночь очень тихо и скромно. В стране запретили публичные празднования Нового года. Почти все бары, рестораны и ночные клубы закрылись в полночь. На эти непопулярные меры власти пошли из-за вспышки коронавируса.

А вот в Париже и вовсе отменили новогодний фейерверк. Но французы устроили себе праздник сами. Несмотря на запреты и COVID-ограничения, на Елисейских полях и у Триумфальной арки собрались миллионы людей, чтобы поздравить друг друга. Во всех кафе и ресторанах свободных столиков не было.

В Нью-Йорке более 10 тысяч жителей собрались на Таймс-сквер, чтобы посмотреть, как хрустальный шар традиционно отсчитывает последние секунды уходящего года. Правда, присоединиться к праздничной толпе могли лишь те, кто имел документ о вакцинации.