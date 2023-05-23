ЕСПЧ постановил Румынии признать однополые браки

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) во вторник, 23 мая, решил, что Румыния должна принять закон, который бы признавал однополые браки, пишет РИА Новости.

Жалобу в ЕСПЧ подали 21 однополая пара из Румынии в разное время между 2019 и 2020 годами. Местные ЗАГСы отклонили их запросы на регистрацию брака, ссылаясь на статью 271, которая определяет брак как союз между мужчиной и женщиной, а также на параграф 1 статьи 277, запрещающий однополые браки.

В своем решении ЕСПЧ постановил, что румынские органы власти нарушили право на уважение частной и семейной жизни, гарантированное статьей 8 Европейской конвенции по правам человека. Суд указал, что все страны-члены ЕСПЧ обязаны создать законодательную основу, обеспечивающую признание и защиту однополых пар. Судьи также считают, что признание однополых браков не нанесет ущерба институту брака, поскольку это не затрагивает возможности традиционных пар вступать в брак.