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ЕСПЧ постановил Румынии признать однополые браки

23 мая 2023 13:35
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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) во вторник, 23 мая, решил, что Румыния должна принять закон, который бы признавал однополые браки, пишет РИА Новости.

Жалобу в ЕСПЧ подали 21 однополая пара из Румынии в разное время между 2019 и 2020 годами. Местные ЗАГСы отклонили их запросы на регистрацию брака, ссылаясь на статью 271, которая определяет брак как союз между мужчиной и женщиной, а также на параграф 1 статьи 277, запрещающий однополые браки. 

В своем решении ЕСПЧ постановил, что румынские органы власти нарушили право на уважение частной и семейной жизни, гарантированное статьей 8 Европейской конвенции по правам человека. Суд указал, что все страны-члены ЕСПЧ обязаны создать законодательную основу, обеспечивающую признание и защиту однополых пар. Судьи также считают, что признание однополых браков не нанесет ущерба институту брака, поскольку это не затрагивает возможности традиционных пар вступать в брак.

# Международная политика

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