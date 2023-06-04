«Если Вучич официально обращается за помощью к России, Россия будет помогать братьям». Анонс «САСС уполномочен заявить»
О том, как свою землю защищают разные славянские народы и как на давление Запада отвечают лидеры разных стран Восточной Европы. Дискуссия экспертов программы «САСС уполномочен заявить» – смотрите сегодня, 4 июня, в 21:00 на телеканале «Россия-Беларусь» и во вторник, 6 июня, в 12:30 на СТВ. Не пропустите!
Надежда Сасс, СТВ:
Почему одни славянские страны прогибаются под давлением Запада, а другие – отстаивают свой суверенитет? Разбираем на примере Сербии.
Драган Станоевич, лидер Всесербского движения Патриотов Родины и Диаспор:
Посмотрите, как себя ведет венгерский президент Орбан, посмотрите, как ведет себя хорватский президент Миланович. Они ведут самостоятельную политику.
Каринэ Геворгян, политолог, востоковед:
Руководитель государства, который по сути выступает в роли агента среди своих же сограждан. Как гастролер. Поэтому общество и ломает через колено.
Вадим Боровик, политолог:
Вучич в таком положении, где он экономически зависим от ЕС, все знают, что могут быть реальные санкции, и тогда население выйдет не только по патриотическим мотивам, но и по мотивам экономическим, социальным.
Владимир Ераносян, доцент департамента социологии финансового университета при правительстве Российской Федерации, эксперт Бюро военно-политического анализа:
Если Вучич официально обращается за помощью к России, Россия будет помогать братьям, так же и белорусам из Союзного государства.
Надежда Сасс:
«САСС уполномочен заявить» на телеканале «Россия-Беларусь». Смотрите в воскресенье, 4 июня, в 21:00.