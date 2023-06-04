«Если Вучич официально обращается за помощью к России, Россия будет помогать братьям». Анонс «САСС уполномочен заявить»

О том, как свою землю защищают разные славянские народы и как на давление Запада отвечают лидеры разных стран Восточной Европы. Дискуссия экспертов программы «САСС уполномочен заявить» – смотрите сегодня, 4 июня, в 21:00 на телеканале «Россия-Беларусь» и во вторник, 6 июня, в 12:30 на СТВ. Не пропустите!

Надежда Сасс, СТВ:

Почему одни славянские страны прогибаются под давлением Запада, а другие – отстаивают свой суверенитет? Разбираем на примере Сербии.