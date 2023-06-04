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В Британии бастуют свыше 20 тысяч работников железных дорог

04 июня 2023 13:03
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Новости Великобритании. В Британии бастуют свыше 20 тысяч работников железных дорог, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сотрудники требуют повышения заработных плат на фоне высокой инфляции.

В Британии бастуют свыше 20 тысяч работников железных дорог-1

Протесты уже привели к отмене половины перевозок. На время без работы осталось даже метро. Правда, пассажиры о возможном транспортном коллапсе были предупреждены заранее. Дело в том, что это не первая стачка железнодорожников, а потому жители были готовы к возможным перебоям в работе транспорта. По данным Национальной статистической службы Королевства, сейчас инфляция в стране одна из самых высоких среди государств Западной Европы и тех, которые входят в G7.

# Забастовка # Новости Великобритании # Фотофакт

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