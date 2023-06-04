В Британии бастуют свыше 20 тысяч работников железных дорог

Протесты уже привели к отмене половины перевозок. На время без работы осталось даже метро. Правда, пассажиры о возможном транспортном коллапсе были предупреждены заранее. Дело в том, что это не первая стачка железнодорожников, а потому жители были готовы к возможным перебоям в работе транспорта. По данным Национальной статистической службы Королевства, сейчас инфляция в стране одна из самых высоких среди государств Западной Европы и тех, которые входят в G7.