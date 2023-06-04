Прямой эфир

Байден подписал соглашение о поднятии потолка госдолга, чтобы избежать дефолта

04 июня 2023 13:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Штатам удалось избежать технического дефолта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Джо Байден подписал соглашение о поднятии потолка госдолга.

Байден подписал соглашение о поднятии потолка госдолга, чтобы избежать дефолта-1

Принятый документ приостанавливает действие лимита до начала 2025 года. После нескольких недель споров Сенат и Палата представителей одобрили данный законопроект. В полной мере он не устраивает ни республиканцев, ни демократов, однако его принятие позволяет отложить проблему потолка госзаимствований – снова этот вопрос встанет только через два года, и это будет уже после президентских выборов в США.

# Международная политика # Джо Байден # Новости США # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Кандидат на пост президента США изъявила желание создать союз с Россией
04 июня 2023 10:07

Кандидат на пост президента США изъявила желание создать союз с Россией

ВС РФ пресекли попытку ВСУ прорыва через Днепр
04 июня 2023 09:44

ВС РФ пресекли попытку ВСУ прорыва через Днепр

Глава Крыма Аксёнов: ПВО России ночью сбила 5 вражеских БПЛА над территорией полуострова
04 июня 2023 09:35

Глава Крыма Аксёнов: ПВО России ночью сбила 5 вражеских БПЛА над территорией полуострова