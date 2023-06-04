Байден подписал соглашение о поднятии потолка госдолга, чтобы избежать дефолта

Новости США. Штатам удалось избежать технического дефолта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Джо Байден подписал соглашение о поднятии потолка госдолга.
Новости США. Штатам удалось избежать технического дефолта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Джо Байден подписал соглашение о поднятии потолка госдолга.
Принятый документ приостанавливает действие лимита до начала 2025 года. После нескольких недель споров Сенат и Палата представителей одобрили данный законопроект. В полной мере он не устраивает ни республиканцев, ни демократов, однако его принятие позволяет отложить проблему потолка госзаимствований – снова этот вопрос встанет только через два года, и это будет уже после президентских выборов в США.