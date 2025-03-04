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Финальный этап «‎Золотой шайбы» стартовал в Минске

04 марта 2025 19:13
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На столичной «Чижовка-Арене» стартовал финальный этап республиканских соревнований среди детей и подростков по хоккею «Золотая шайба», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Финальный этап «‎Золотой шайбы» стартовал в Минске-2

Первыми в борьбу за награды вступили юные хоккеисты 11 и 13 лет, выступающие в дивизионе А. На протяжении четырех дней восемь команд из всех областей и столицы, которые успешно прошли квалификацию, будут определять лучшего. 

Открыли игровую программу брестский «Олимпиец» и «Молодечно-Юни». Брестчане со стартовых минут взяли инициативу в свои руки и после первого периода владели преимуществом в три шайбы. Затем юные хоккеисты из города над Бугом только наращивали перевес. И одержали уверенную победу над сверстниками из Молодечно со счетом 13:2. 

Финальный этап «‎Золотой шайбы» стартовал в Минске-4

Артур Завадский, главный тренер команды «Олимпиец»‎:
Зарядка у нас утром. В 6:30 встаем, в 7:00 пробежка, готовимся к матчу. Хорошо пообедали. Какое питание, такое и катание. Хорошее наставление на игру. И, конечно же, пацанов всех хорошо знаю. С ними занимался когда-то. Мы выходим, играем, побеждаем. Эмоции просто, я думаю, хорошее настроение, просто удовольствие. Самое главное, удовольствие. Может, кто-то еще подумает и решит вернуться в хоккей.

Финальный этап «‎Золотой шайбы» стартовал в Минске-6

Кирилл Тямчик, нападающий команды «Олимпиец»‎:
Нам помогло больше желание выиграть. Приехали сюда, чтобы сыграть. Мы уже не полноценные хоккеисты, но тоже доказать своим тренера, что ребята, которые уже не занимаются профессиональным хоккеем, могут там выигрывать.

Николай Стерничук, защитник команды «Олимпиец»:‎
И вообще здесь очень крутая атмосфера. Практика, да, тоже отличная. Помогает тебе бороться со своими эмоциями, волнениями. Уже второй раз на республике. Мне все нравится.

Финальный этап «‎Золотой шайбы» стартовал в Минске-8

Групповая стадия завершится 6 марта, а на следующий день состоятся стыковые поединки за итоговые позиции. Далее в борьбу вступят дружины дивизиона Б. Турнир «Золотая шайба» – это не только возможность приобрести игровой опыт, но и шанс заявить о себе и попасть в специализированные спортивные школы.

# Хоккей Беларуси

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