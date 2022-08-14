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Если что, удар придётся и по Беларуси. ВСУ продолжают обстреливать Запорожскую АЭС

14 августа 2022 17:51
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На неделе на карте появилась еще одна горячая точка. Это Запорожская АЭС, которую активно обстреливает ВСУ, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Если что, удар придётся и по Беларуси. ВСУ продолжают обстреливать Запорожскую АЭС-1

В результате ударов повреждено оборудование бассейнов системы охлаждения реакторов. Осколочные элементы также поразили площадку хранилища отработавшего топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки. Но, что более опасно, обстрел спровоцировал скачок напряжения в сети, питающей АЭС. В результате произошло отключение линии электропередач на четвертом энергоблоке. Персоналу пришлось остановить один из трех работающих энергоблоков, мощность остальных была снижена наполовину.

Если что, удар придётся и по Беларуси. ВСУ продолжают обстреливать Запорожскую АЭС-4

Атаку на станцию уже называют ядерным срывом и актом терроризма. И не нужно быть большим экспертом, чтобы понять, к чему могут привести дальнейшие обстрелы АЭС. В случае аварии под угрозой радиоактивного заражения могут оказаться территории Киевской, Запорожской, Харьковской, Полтавской, Херсонской, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Винницкой областей, территории ДНР и ЛНР, а также приграничные районы России, Беларуси, Молдовы, Болгарии и Румынии. И это еще самые оптимистичные прогнозы. Чтобы предотвратить катастрофу, Россия инициирует экстренное заседание Совета Безопасности ООН.

Если что, удар придётся и по Беларуси. ВСУ продолжают обстреливать Запорожскую АЭС-7

На Совбезе генеральный директор МАГАТЭ заявляет, что прямой угрозы ядерной безопасности на Запорожской АЭС нет. Но на чем основаны его выводы, до конца неясно. Данных объективного контроля со станции нет, а миссию МАГАТЭ на территорию АЭС не пускают – соглашение с Россией было достигнуто еще в июне, но в последний момент поездка была сорвана. И причин для этого может быть несколько. К примеру, руководство МАГАТЭ на Давосском экономическом форуме заявляло о наличии на Запорожской станции до 30 тонн плутония и 40 тонн обогащенного урана, которые могут «попасть не в те руки». Если на станции действительно присутствует оружейный уран, это станет доказательством проведения Киевом работ в области создания ядерного оружия.

Если что, удар придётся и по Беларуси. ВСУ продолжают обстреливать Запорожскую АЭС-10

Правда, Россия, которая контролирует станцию, такие факты не обнародовала. И такой громкий информационный вброс мог быть поводом, чтобы попасть на секретный объект, оценить там обстановку и передать информацию США и Украине. Второй, более очевидный момент: обстрелами АЭС Украина пытается остановить продвижение войск РФ на юге, шантажируя Европу ядерной угрозой. Свои действия ВСУ назвали «тактикой вытеснения» и предложили создать демилитаризованную зону вокруг Запорожской станции.

Если что, удар придётся и по Беларуси. ВСУ продолжают обстреливать Запорожскую АЭС-13

Вероятно, украинское руководство понимает риск своих действий, но приказы стрелять по станции отдают явно не в Киеве. США продолжают линию на обострение украинского конфликта и пытаются любыми способами избежать разгрома основной украинской группировки в Донбассе. Тем не менее Украина уже потеряла станцию на шесть миллионов киловатт. Теперь электроэнергию нужно импортировать, а впереди зима. Украину могут ждать веерные отключения. Так что Киев сильно рискует, держа на прицеле крупнейшую в Европе АЭС.

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# Международная политика # Рафаэль Гросси # Ольга Коршун # Фотофакт

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