Если что, удар придётся и по Беларуси. ВСУ продолжают обстреливать Запорожскую АЭС

На неделе на карте появилась еще одна горячая точка. Это Запорожская АЭС, которую активно обстреливает ВСУ, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

В результате ударов повреждено оборудование бассейнов системы охлаждения реакторов. Осколочные элементы также поразили площадку хранилища отработавшего топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки. Но, что более опасно, обстрел спровоцировал скачок напряжения в сети, питающей АЭС. В результате произошло отключение линии электропередач на четвертом энергоблоке. Персоналу пришлось остановить один из трех работающих энергоблоков, мощность остальных была снижена наполовину.

Атаку на станцию уже называют ядерным срывом и актом терроризма. И не нужно быть большим экспертом, чтобы понять, к чему могут привести дальнейшие обстрелы АЭС. В случае аварии под угрозой радиоактивного заражения могут оказаться территории Киевской, Запорожской, Харьковской, Полтавской, Херсонской, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Винницкой областей, территории ДНР и ЛНР, а также приграничные районы России, Беларуси, Молдовы, Болгарии и Румынии. И это еще самые оптимистичные прогнозы. Чтобы предотвратить катастрофу, Россия инициирует экстренное заседание Совета Безопасности ООН.

На Совбезе генеральный директор МАГАТЭ заявляет, что прямой угрозы ядерной безопасности на Запорожской АЭС нет. Но на чем основаны его выводы, до конца неясно. Данных объективного контроля со станции нет, а миссию МАГАТЭ на территорию АЭС не пускают – соглашение с Россией было достигнуто еще в июне, но в последний момент поездка была сорвана. И причин для этого может быть несколько. К примеру, руководство МАГАТЭ на Давосском экономическом форуме заявляло о наличии на Запорожской станции до 30 тонн плутония и 40 тонн обогащенного урана, которые могут «попасть не в те руки». Если на станции действительно присутствует оружейный уран, это станет доказательством проведения Киевом работ в области создания ядерного оружия.