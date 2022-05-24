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«Если бы я был жив, то поддержал бы Зеленского». Во Франции вандалы наклеили стикеры на могилы исторических деятелей

24 мая 2022 18:45
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Новости Франции. Во Франции вандалы наклеили стикеры на могилы исторических деятелей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Если бы я был жив, то поддержал бы Зеленского». Во Франции вандалы наклеили стикеры на могилы исторических деятелей-1

На надгробиях Оскара Уайльда, Эдит Пиаф, Оноре де Бальзака, Джима Моррисона, Айседоры Дункан и многих других появились наклейки с надписью: «Если бы я был жив, то поддержал бы Зеленского». Кто и зачем так «украсил» памятники – загадка. Остается надеяться, что местные власти уже занимаются этим вопросом. Стоит отметить, что парижское кладбище Пер-Лашез считается одним из самых посещаемых в мире. Здесь похоронено огромное количество знаменитых людей.  

# Вандализм и живодерство # Оскар Уайльд # Эдит Пиаф # Оноре де Бальзак # Джим Моррисон # Айседора Дункан # Фотофакт

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