«Если бы я был жив, то поддержал бы Зеленского». Во Франции вандалы наклеили стикеры на могилы исторических деятелей

На надгробиях Оскара Уайльда, Эдит Пиаф, Оноре де Бальзака, Джима Моррисона, Айседоры Дункан и многих других появились наклейки с надписью: «Если бы я был жив, то поддержал бы Зеленского». Кто и зачем так «украсил» памятники – загадка. Остается надеяться, что местные власти уже занимаются этим вопросом. Стоит отметить, что парижское кладбище Пер-Лашез считается одним из самых посещаемых в мире. Здесь похоронено огромное количество знаменитых людей.