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На острове Ява сильное наводнение. Высокие волны повредили дамбу

24 мая 2022 18:15
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Новости Индонезии. Несколько тысяч человек эвакуированы на острове Ява из-за сильнейшего наводнения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На острове Ява сильное наводнение. Высокие волны повредили дамбу-1

Причиной стихийного бедствия стал океан. Высокие волны повредили дамбу, из-за чего уровень воды поднялся на несколько метров. Ее потоки хлынули на городские улицы и затопили поля. Власти предупредили, что уровень паводка будет расти и призвали все жителей, еще остающихся в своих домах переехать в безопасные места. О жертвах не сообщается. Оценить ущерб также невозможно, пока не сойдет вода.

# Наводнение # Фотофакт

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