На острове Ява сильное наводнение. Высокие волны повредили дамбу

Причиной стихийного бедствия стал океан. Высокие волны повредили дамбу, из-за чего уровень воды поднялся на несколько метров. Ее потоки хлынули на городские улицы и затопили поля. Власти предупредили, что уровень паводка будет расти и призвали все жителей, еще остающихся в своих домах переехать в безопасные места. О жертвах не сообщается. Оценить ущерб также невозможно, пока не сойдет вода.