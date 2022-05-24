В Лондоне экоактивисты сорвали собрание акционеров крупной нефтедобывающей компании

Борцы с изменением климата вначале окружили здание, в котором проходило заседание. Они требовали прекратить выбросы углекислого газа в атмосферу, который пагубно влияет на планету. Но больше всего их возмутил тот факт, что пока британцы и весь мир борются с энергетической бедностью, нефтедобывающие компании получают сверхприбыль.

Митингующие потребовали от правительства обложить их новым налогом на непредвиденные расходы. Чтобы эти деньги были перераспределены среди людей, которые в них больше всего нуждаются. Затем, решив, что достучаться с улицы до акционеров они не смогут, самые активные демонстранты ворвались в зал, где громко еще раз прокричали им свои требования. Собрание было сорвано. Митингующие и те, против кого они так протестовали, вышли на улицу, одни для того, чтобы подышать свежим воздухом, другие – охладить свой пыл. Прибывшая полиция не стала им в этом мешать.