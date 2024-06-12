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Несколько тысяч человек эвакуированы из-за наводнений в Чили

12 июня 2024 07:56
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Несколько тысяч человек эвакуированы из-за наводнений на юге Чили. В отдельных районах объявлено чрезвычайное положение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несколько тысяч человек эвакуированы из-за наводнений в Чили-1

Дожди, которые не прекращаются около недели, вызвали масштабный разлив рек. Вода затопила тысячи гектаров полей, десятки дорог и сотни населенных пунктов. Больше всего от стихии пострадал город Арауко. Там пострадало почти полтысячи домов. Полиция и спасатели вывозят местных жителей в безопасные места.

# Наводнение # Новости Чили

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