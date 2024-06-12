Несколько тысяч человек эвакуированы из-за наводнений в Чили

Несколько тысяч человек эвакуированы из-за наводнений на юге Чили. В отдельных районах объявлено чрезвычайное положение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дожди, которые не прекращаются около недели, вызвали масштабный разлив рек. Вода затопила тысячи гектаров полей, десятки дорог и сотни населенных пунктов. Больше всего от стихии пострадал город Арауко. Там пострадало почти полтысячи домов. Полиция и спасатели вывозят местных жителей в безопасные места.