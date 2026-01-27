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Совет ЕС запретил поставки газа РФ с 2027 года – главное

27 января 2026 07:47
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Совет ЕС запретил поставки газа РФ с 2027 года – главное-0

Совет ЕС одобрил введение полного запрета на импорт российского газа: СПГ – с 1 января 2027 года, трубопроводного газа – с 30 сентября того же года. Об этом пишет ТАСС.

За нарушение введены большие штрафы: для компаний – до 300 % от суммы сделки или 3,5 % годового оборота, для физических лиц – минимум 2,5 млн евро.

Венгрия и Словакия намерены оспорить решение в суде, считая его незаконным и противоречащим праву стран ЕС самим определять свою энергетическую политику.

В Министерстве иностранных дел России заявили, что отказ от поставок российского газа превращает Европу в зависимого вассала.

Фото: pixabay

# Международная политика

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