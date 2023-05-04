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Региону Эфиопии больше не будут оказывать помощь из-за кражи гуманитарного груза

04 мая 2023 20:44
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Новости Эфиопии. США и ООН приостанавливают продовольственную помощь региону Тыграй в Эфиопии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Региону Эфиопии больше не будут оказывать помощь из-за кражи гуманитарного груза-1

Таким образом 6 миллионов человек, страдающих от последствий гражданской войны, лишились единственного источника пропитания. Как заявили в ООН, решение прекратить международную помощь связано с многочисленными случаями кражи гуманитарного груза. Сейчас в ООН начали расследование. 

# Международное сотрудничество # Фотофакт

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