Региону Эфиопии больше не будут оказывать помощь из-за кражи гуманитарного груза

Новости Эфиопии. США и ООН приостанавливают продовольственную помощь региону Тыграй в Эфиопии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таким образом 6 миллионов человек, страдающих от последствий гражданской войны, лишились единственного источника пропитания. Как заявили в ООН, решение прекратить международную помощь связано с многочисленными случаями кражи гуманитарного груза. Сейчас в ООН начали расследование.